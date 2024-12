Acerbi preoccupa l’Inter: “Si ragiona sullo svincolo”

Potrebbe già essersi concluso il 2024 di Acerbi dopo l’ultima ricaduta accusata nei giorni scorsi che ha ulteriormente prolungato i tempi del suo recupero in campo. Nonostante il rendimento di questa stagione sia rimasto ottimo, il centrale comincia a preoccupare seriamente l’Inter per i tanti infortuni che lo hanno tenuto in infermeria negli ultimi mesi.

Per questa ragione, come riportato da la Repubblica nell’edizione odierna, il club nerazzurro non esclude del tutto un possibile intervento sul mercato di gennaio nel reparto arretrato. Se l’ex laziale – il cui recupero è atteso per inizio gennaio – non dovesse dare garanzie sotto l’aspetto fisico, si ragionerà su nuovi movimenti in entrata. Mentre in vista del prossimo giugno, in virtù dell’ultimo prolungamento al 2026, l’Inter potrebbe negoziare con Acerbi una rescissione anticipata.

Queste le ultime sul futuro del difensore: “Sul mercato di gennaio Marotta, Ausilio e Baccin potrebbero non far nulla, a meno che Acerbi non abbia altri acciacchi. In quel caso, oltre a ragionare sullo svincolo dell’ex laziale a giugno, potrebbero subito imbarcare un centrale pronto. Per il resto, avanti così”.