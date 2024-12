Il super portiere cresciuto all’Inter, Trevisani: “Vedrete dove arriverà”

Protagonista di grandissime parate anche nell’ultimo turno di campionato, Filip Stankovic sta confermando anche in Serie A il grandissimo potenziale che aveva accompagnato la sua crescita negli ultimi anni. Dalle due stagioni al Volendam, passando per un anno di Serie B con la Sampdoria, il portiere cresciuto nelle giovanili dell’Inter si è conquistato con tantissima gavetta l’opportunità di diventare il numero uno del Venezia, soffiando il posto anche ad un calciatore esperto come Joronen.

Classe 2002, Stankovic sembra essere entrato nelle grazie del giornalista Riccardo Trevisani che nell’ultima puntata di Fontana di Trevi ne ha esaltato le qualità dopo l’ennesima grande prestazione di questa sua prima stagione in Serie A.

Queste le parole del telecronista: “La sua partita contro la Juventus mi è piaciuta molto, è un portiere che esce, che parla con la difesa e che ha grandissima personalità. E’ uno che si prende dei rischi. Poi ovviamente, anche per come gioca il Venezia, lui prenderà dei gol. Ma parliamone tra 5/6 anni di dove starà Filip Stankovic. Secondo me non gli manca niente per essere un grande portiere, ma – come vale per le grandi squadre – anche Stankovic farà delle ca**ate, farà degli errori, perderà un pallone… Ma non lo possiamo giudicare da un errore, giudichiamolo sul lungo periodo. Da quando è entrato Stankovic è migliorato il Venezia in porta rispetto a Joronen? Secondo me di 6/7 categorie”.