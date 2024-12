Dall’Inter al declino: il CROLLO di Skriniar all’ombra del PSG

Era l’estate del 2022, Milan Skriniar veniva considerato come uno dei difensori più ambiti in Europa e il rapporto con l’Inter cominciava a scricchiolare. Il Paris Saint Germain era stato vicino ad investire fino 60 milioni per assicurarselo, nonostante fosse in scadenza di contratto con l’Inter. Oggi, ad un anno e mezzo dal suo addio da Milano, lo scenario si è completamente ribaltato: l’ex capitano nerazzurro è passato da pilastro della difesa a esubero per Luis Enrique, che non lo ritiene adatto al suo sistema di gioco.

La mancata convocazione per la partita contro il Lione, come sottolineato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, ha rappresentato l’ennesima umiliazione per il difensore slovacco ed ha segnato un punto di non ritorno. Ora l’addio appare inevitabile, con il mercato di gennaio che sarà cruciale per trovare una soluzione all’altezza delle sue ambizioni e del suo ingaggio. Tra le destinazioni plausibili, scartata l’ipotesi Juventus, spiccano ancora l’Italia e alcune big europee, con particolare attenzione alla Premier League e al Tottenham come pista concreta.

Con un contratto di tre anni e mezzo ancora in essere ed un ingaggio da 10 milioni netti, la prossima destinazione potrebbe passare da un prestito oneroso, magari in Serie A dove il Napoli – che per oltre un mese dovrà fare a meno dell’infortunato Buongiorno – rappresenta una possibilità. In Spagna, l’Atletico Madrid potrebbe essere una soluzione per filosofia di gioco, mentre la Premier League rimane l’opzione più credibile soprattutto per un tema economico.