Sorpresa Inter, chi si rivede contro l’Udinese: “Può partire dall’inizio”

Domani sera l’Inter scenderà in campo per il primo impegno stagionale in Coppa Italia. A San Siro, i nerazzurri affronteranno l’Udinese in gara secca nel match valido per gli ottavi di finale: la squadra vincitrice, dunque, avrà accesso diretto ai quarti dove affronterà la Lazio, reduce dal successo con il Napoli.

Per la formazione nerazzurra si prevede un ampio turnover: dall’esordio di Josep Martinez tra i pali, passando per numerosi cambi pensati da Simone Inzaghi tra centrocampo e attacco. Anche per quanto riguarda l’Udinese, è atteso un debutto stagionale: dopo aver recuperato dall’infortunio al polpaccio rimediato lo scorso agosto, Alexis Sanchez potrebbe partire dal primo minuto proprio nella sfida da ex contro l’Inter.

A confermare questa possibilità è stato il tecnico della squadra friulana Kosta Runjaic, intervenuto in occasione del brindisi natalizio dell’Udinese. Queste le parole dell’allenatore sul Niño Maravilla: “Domani è il suo compleanno. Sulla carta può anche partire dall’inizio, ma devo ancora decidere”.

Per quanto riguarda le altre possibili scelte di formazione, ecco quanto rivelato da Runjaic: “Domani saremo in difficoltà soprattutto a centrocampo, mancheranno Zarraga, Payero e Lovric. È una sfida, ma metterò in campo la migliore squadra possibile. Ci saranno delle rotazioni, abbiamo diverse scelte, ma non è detto che ci saranno in tutti i reparti. C’è ancora tempo per decidere, domani però non andremo a stravolgere radicalmente la formazione, non è l’approccio con cui vogliamo lavorare. Sarà però l’occasione per vedere meglio giocatori visti meno finora. La difesa sarà a tre”.