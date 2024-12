L’Inter ANTICIPA il colpo a gennaio: c’è un’opzione sul mercato

Mancano un paio di settimane alla partenza del mercato di gennaio. Nelle intenzioni dell’Inter non sembra esserci l’idea di intervenire, vista la convinzione, ribadita più volte da Marotta, di avere una rosa già competitiva. Eppure le cose potrebbero cambiare in difesa.

Le condizioni di Acerbi, infatti, sono un tema che potrebbe cambiare i piani dei nerazzurri. Lo riporta Tuttosport, che sottolinea come al momento non ci sarebbero troppi dubbi sul centrale italiano. Al tempo stesso, però, i vari problemi fisici e il rientro rinviato più volte nelle ultime settimane potrebbero suscitare qualche riflessione.

Ecco perché, scrive sempre il quotidiano torinese, le prossime settimane potrebbero essere importanti per avere garanzie dallo stesso Acerbi. Al tempo stesso, il mercato non sembra offrire grandi opzioni, se non Jaka Bijol dell’Udinese.

I nerazzurri lo seguono da tempo e l’arrivo di Solet in Friuli potrebbe anticipare il suo addio. Chissà che la gara di Coppa Italia di domani sera non possa essere l’occasione per discutere proprio del futuro del difensore sloveno.