Ansia Barella, l’Inter prenota nuovi esami: “Salta l’Udinese”

Confermando le anticipazioni delle scorse ore, Nicolò Barella salterà definitivamente la sfida di domani sera per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese. Il centrocampista dell’Inter, sostituito contro la Lazio per una lieve contrattura all’adduttore della coscia destra, rimarrà fuori dai convocati per il match di San Siro.

Come riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, Barella non ha preso parte alla seduta di gruppo e nella giornata di domani si sottoporrà ad esami strumentali per verificare meglio le sue condizioni: “Barella oggi si è allenato a parte e salterà sfida con Udinese. Non c’è preoccupazione, ma per avere un quadro completo Inter farà domani esami”.