2024 finito per Acerbi: fissato l’obiettivo per il ritorno in campo

Inter-Udinese sarà una gara importante per Inzaghi, che in Coppa Italia potrà dare più spazio a chi fin qui ha giocato meno, cercando anche risposte importanti per il futuro. Come nel caso di Palacios, fin qui visto pochissimo in campo, ma che potrebbe guadagnare più spazio, viste anche le condizioni di Acerbi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’Inter dovrà fare a meno ancora per un po’ del difensore italiano, il cui rientro non è previsto a brevissimo. Il suo 2024 dovrebbe essere terminato, con Acerbi che ha fissato l’obiettivo per il rientro. La speranza sarebbe quella di riaverlo a disposizione per la Supercoppa di Riad, a inizio gennaio.