MURO Dimarco sul suo futuro: c’è la scelta dell’Inter sul contratto

Federico Dimarco è uno dei grandi protagonisti dell’Inter attuale. La crescita dell’esterno in queste ultime stagioni l’ha reso uno degli esterni migliori al mondo e, inevitabilmente ha portato su di lui anche gli occhi di diversi club. A farsi avanti nelle ultime ore sarebbe stato il Manchester United.

Secondo Tuttosport, però, la riposta dell’Inter sarebbe stata secca: nessuna possibilità di cessione. Sarebbe lo stesso giocatore in primis a fare muro sul suo futuro. Non solo Dimarco non sarebbe intenzionato a lasciare il club ora, ma sarebbe pronto a blindare la sua permanenza in nerazzurro.

Infatti, stando sempre al quotidiano torinese, la volontà di club e giocatore sarebbe quella di avviare presto le trattative per il rinnovo di contratto, che, di fatto, potrebbe legarlo a vita all’Inter. Nelle prossime settimane dovrebbero partire i colloqui per capire la durata del prolungamento, che potrebbe essere per il 2028 o per il 2029.