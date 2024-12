Il nome di Nico Paz continua ad essere accostato all’Inter perché si tratta di un ottimo giovane talento che in questi primi mesi in Italia ha mostrato di avere grandi doti con la maglia del Como. Il club nerazzurro inoltre ha intenzione di ringiovanire la rosa nel 2025 e da qui nasce l’ipotesi di un suo arrivo.

Acquistarlo non sarà però facile perché c’è il Real Madrid che ha una clausola di recompra che può attivare per riprenderselo dal Como e a quel punto potrebbe non essere più interessato a cederlo ad altre big, visto il suo talento.

Nel frattempo un ex giocatore come Lele Adani ha commentato questa ipotesi di mercato: “L’idea dell’Inter potrebbe essere questa: esce Correa ed entra Nico Paz, che nelle rotazioni ci può stare. È un giocatore da Inter come qualità. Poi è ovvio che il ragazzo debba crescere, ma poi può diventare titolare come punta che lega il gioco tra i reparti”.

Ai microfoni del podcast Viva el Futbol, l’ex difensore ha quindi disegnato la sua Inter nel caso in cui dovesse davvero arrivare Nico Paz a fine stagione e suggerendo anche la cessione di Joaquin Correa che si ritrova oggi con il contratto in scadenza.