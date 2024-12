Arnautovic ha un PIANO, niente addio a gennaio: il Toro va su Beto

Si allontana l’ipotesi di un trasferimento invernale verso il Torino per Marko Arnautovic. Anche questa mattina nelle pagine dedicate al mercato dei granata, Tuttosport propone un aggiornamento su questo affare di cui si discute da diverso tempo,

Il Toro è alla ricerca di un attaccante per la seconda metà di stagione dopo il brutto infortunio di Duvan Zapata e segue sia l’interista che altre piste come quella di Giovanni Simeone del Napoli e soprattutto Beto dell’Everton che è tornato di moda e ad oggi è la prima scelta di Urbano Cairo e del DT Vagnati.

Il naufragio della pista che porta ad Arnautovic, secondo il quotidiano piemontese, è da ricercarsi in un problema di tipo economico. L’austriaco preferirebbe infatti rimanere ancora all’Inter fino a fine stagione per incassare tutto l’ingaggio e i possibili premi in caso di vittoria di alcuni trofei, mentre trasferendosi al Torino dovrebbe fare delle rinunce economiche a fronte di un contratto più lungo.

L’ex centravanti del Bologna ha poi un piano molto preciso: a fine stagione quando sarà svincolato cercherà di ottenere un ultimo contratto molto ricco in un Paese come l’Arabia Saudita o gli Stati Uniti che possa permettergli di monetizzare il più possibile questa fase finale della sua carriera.