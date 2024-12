Addio all’Arabia Saudita: colpo immediato dell’Inter a zero

Il nuovo infortunio di Francesco Acerbi ha ulteriormente complicato la situazione del reparto arretrato. Il centrale, che la scorsa settimana era rientrato parzialmente in gruppo, ha sofferto una ricaduta che lo costringerà a rimanere ai box ancora per un po’ di tempo.

Coperta cortissima in difesa dunque per Simone Inzaghi che anche contro la Lazio dovrà affidarsi al solito terzetto visto nelle ultime uscite, composto da Bisseck, de Vrij e Bastoni. Non è peraltro il primo infortunio rimediato dall’ex biancoceleste che inizia a destare preoccupazione intorno alle sue condizioni fisiche, ricordando anche la pubalgia sofferta nella seconda parte della scorsa annata che lo costrinse a saltare gli Europei.

Per questa ragione, come ribadito dal giornalista Marco Barzaghi quest’oggi su Youtube, la possibilità di un intervento da parte dell’Inter nel reparto arretrato a gennaio è più che concreta. Un’occasione di mercato, a tal proposito, potrebbe arrivare dall’Arabia Saudita dove si è svincolato l’ex laziale Luiz Felipe. Difensore italo-brasiliano che Inzaghi conosce perfettamente e che potrebbe dare una mano sotto l’aspetto numerico ai nerazzurri.

Queste le considerazioni del giornalista sull’ex Lazio: “Vanno fatte valutazioni sia per l’immediato che per il futuro. Luiz Felipe a zero è un’occasione da andare a prendere subito per non rimanere corti. Conosce già Inzaghi, ha 27 anni, è vero che ha saltato questo inizio di stagione da quando si è svincolato dall’Al-Ittihad, però è ex compagno di Correa, de Vrij, non ha problemi con la lingua e con il campionato italiano in cui tornerebbe subito. Giocatore che non vede l’ora di tornare in Italia, ha pure passaporto italiano. Se non dovesse andare lo vendi e fai una minima plusvalenza. Ma se Palacios, che vedremo settimana prossima in Coppa Italia, non dovesse essere già pronto, lo mandi in prestito e punti su qualcuno che in caso di altri problemi di Acerbi, con de Vrij devi cautelarti”.