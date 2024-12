Ecco il momento di Palacios: SCELTA la data dell’esordio da titolare

Sta finalmente per arrivare l’ora di Tomas Palacios, il centrale argentino sbarcato la scorsa estate in seguito ad una lunga e snervante trattativa con Talleres e Independiente Rivadavia. Il classe 2003, che sino a questo momento ha collezionato due soli scorci di partita in Serie A per un totale di dieci minuti giocati, farà presto il suo esordio in maglia Inter.

Con ogni probabilità, come riferito questa mattina dal giornalista Marco Barzaghi su Youtube, Palacios verrà mandato in campo dal primo minuto da Simone Inzaghi in vista dell’appuntamento con l’Udinese di giovedì prossimo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una partita importante per il giovane difensore, nella quale potrebbe avere l’opportunità di dimostrare di poter entrare a pieno regime nelle rotazioni.

Queste le parole del giornalista sul reparto arretrato dei nerazzurri e sulla possibilità di tornare sul mercato qualora Palacios non dovesse dare le giuste garanzie: “Se Palacios, che vedremo settimana prossima in Coppa Italia, non dovesse essere già pronto, lo mandi in prestito e punti su qualcuno che in caso di altri problemi di Acerbi, con de Vrij devi cautelarti”.