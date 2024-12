Inter, 3 cessioni pagano il COLPO David: “Thuram può rimanere”

Come confermato ai nostri microfoni nella giornata di ieri dall’esperto di mercato Florian Plettenberg, l’Inter è in questo momento il club più avanti nella corsa per Jonathan David. L’attaccante canadese, che a fine stagione lascerà il Lille a costo zero per la scadenza del contratto, è ricercato in particolare anche da Barcellona, Bayer Monaco e Juventus.

Contrariamente a quanto si è detto nelle ultime settimane, l’Inter potrebbe piazzare il colpo David senza dover necessariamente sacrificare in attacco Marcus Thuram. Questo perché il canadese arriverebbe a costo zero e il club nerazzurro dovrebbe dunque ‘solamente’ liberare il monte ingaggi necessario per contenere i costi.

Sono tre gli addii che secondo il giornalista Marco Barzaghi potrebbero dunque essere sufficienti per sostenere la spesa David in casa Inter: “Buoni segnali sul fronte David, l’Inter è presente e non deve vendere un pezzo pregiato come Thuram. Lo spazio si creerà nel monte ingaggi con gli addii di Correa, Arnautovic e uno tra Acerbi e de Vrij. Più per il futuro invece Di Cesare, che anche la Roma sta inseguendo e che ha una clausola di 13 milioni, potrebbe essere un acquisto in prospettiva”.