Incontro con l’agente: SFORZO dell’Inter per il nuovo difensore

La necessità dell’Inter di trovare dei nuovi rinforzi per il suo pacchetto dei difensori è ormai acclarata da tempo. Nel reparto arretrato i nerazzurri hanno infatti Stefan De Vrij che va in scadenza di contratto e Francesco Acerbi che a febbraio compirà 37 anni e in questa stagione è spesso vittima di infortuni.

I nomi segnati sul taccuino da parte del presidente Beppe Marotta e del DS Piero Ausilio sono diversi come ad esempio Jaka Bijol dell’Udinese, Pablo Marì del Monza oppure Johan Vasquez del Genoa, Il profilo numero uno per esperienza e qualità resta però Jonathan Tah del Bayer Leverkusen che va in scadenza il prossimo 30 giugno.

Su di lui c’è forte anche la concorrenza di altri grandi club come Juventus e Barcellona. Tuttavia, come riportato dal giornalista Marco Barzaghi, l’Inter sta provando a giocare d’anticipo e ha incontrato gli agenti del difensore tedesco per provare a raggiungere un accordo ma servirà uno sforzo economico per soddisfare le richieste del giocatore e del suo entourage.

Queste le parole del giornalista vicino al mondo nerazzurro: “C’è stato un incontro con Pini Zahavi, grande agente e mediatore internazionale di Jonathan Tah. C’è stato questo incontro col suo entourage, l’Inter c’è sul calciatore anche se sembra in vantaggio il Barcellona. Bisogna fare uno sforzo, fisico e velocissimo, attacca e imposta, bisogna convincerlo sfruttando anche l’amicizia con Calhanoglu“.