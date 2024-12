Inter, novità sul futuro di Meret: è pronto a firmare un contratto

Nelle scorse settimane era tornato di moda il nome di Alex Meret per il futuro della porta dell’Inter, soprattutto visto il suo contratto in scadenza con il Napoli a fine stagione e il presidente nerazzurro Beppe Marotta è sempre molto attento sui parametri zero.

Secondo quanto riporta quest’oggi l’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il procuratore del portiere classe 1997, Federico Pastorello, avrebbe incontrato il DS del Napoli, Giovanni Manna. Tra le parti adesso sarebbe più vicino un rinnovo di contratto con prolungamento possibile fino al 2027 o anche al 2028.

Per Meret quindi pare allontanarsi l’ipotesi addio a parametro zero a fine stagione con le ipotesi di passaggio all’Inter e in altre squadre a lui accostate che così sfumerebbero. Se in estate Marotta, Ausilio e lo staff tecnico di Inzaghi dovessero valutare utile l’arrivo di un nuovo portiere dovranno probabilmente mirare verso altri profili.