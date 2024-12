Mondiale per Club senza Cristiano Ronaldo: ma l’Inter potrebbe sfidarlo

Al termine di questa lunga stagione ricca di impegni, l’Inter dovrà ancora disputare in estate il Mondiale per Club che si terrà negli Stati Uniti d’America tra giugno e luglio. Sarà una competizione che la FIFA ha deciso di aprire per la prima volta a 32 squadre provenienti da ogni angolo del mondo.

Tra i tanti campioni che parteciperanno a questo Mondiale ci sono ovviamente quelli delle squadre europee qualificate e anche ad esempio Lionel Messi con la sua Inter Miami. Non è però presente Cristiano Ronaldo visto che il suo Al-Nassr non ha ottenuto l’accesso al torneo, ma spunta in queste ore una clamorosa indiscrezione.

Secondo alcune fonti arabe infatti, l’ex attaccante del Real Madrid starebbe prendendo in considerazione l’idea di cambiare squadra nella Saudi Pro League e trasferirsi in prestito all’Al-Hilal, club dove già militano altri campione come Neymar, Koulibaly, Milinkovic-Savic e l’ex Inter Joao Cancelo.

In tal modo Ronaldo potrebbe disputare questa affascinante competizione mondiale e tentare di aggiungere un nuovo titolo nella sua preziosa bacheca. A quel punto se il trasferimento andasse in porto, il numero 7 portoghese potrebbe anche finire sulla strada dell’Inter.

L’Al-Hilal è stato pescato nel girone H quindi affronterebbe l’Inter, che invece è nel gruppo E, non prima di una eventuale semifinale di entrambe, ipotesi dunque che rimane abbastanza improbabile visti i numerosi incastri che richiede. Ronaldo però affronterebbe fin da subito nel girone il suo Real Madrid.