Napoli all’ASSALTO: Conte vuole rubare un titolare all’Inter

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi difensivi per la seconda metà di stagione e anche per il prossimo campionato visto che il tecnico Antonio Conte chiede dei nuovi innesti soprattutto in quella zona di campo.

Gli azzurri seguono alcuni obiettivi in comune con l’Inter come ad esempio Jaka Bijol, centrale dell’Udinese che sta crescendo molto e che compare nelle liste obiettivi di molti big club. L’ultima idea di mercato del Napoli sarebbe però proprio un difensore attualmente sotto contratto con i nerazzurri.

Si tratta di Stefan De Vrij, difensore centrale che è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e che quindi da febbraio sarà libero di accordarsi con qualsiasi altra società vorrà. In queste ultime settimane però è tornato ad essere un titolare fisso dell’Inter fornendo anche belle prestazione e per lui si è tornato a parlare di rinnovo con la società in Viale della Liberazione.

Tuttavia, ora c’è il Napoli pronto ad anticipare tutti con una proposta agli agenti del difensore olandese. A sostenerlo è Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss, che ha svelato oggi in diretta questa indiscrezione di mercato che riguarda la squadra di Antonio Conte e l’Inter.