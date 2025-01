Addio Buchanan: ANNUNCIO ufficiale in diretta

L’esperienza all’Inter di Tajon Buchanan non sembra riuscire a decollare, complicata anche dall’infortunio avuto con il Canada a inizio stagione, che gli ha fatto saltare la preparazione e la prima parte della stagione. E da quando è tornato non sembra essere riuscito a conquistare la fiducia di Simone Inzaghi.

Ecco perché un suo possibile addio a gennaio, probabilmente in prestito, non sarebbe uno scenario da escludere, come confermato anche da Piero Ausilio ai microfoni di Sky Sport. Intervistato nel pre-partita di Sparta Praga-Inter, il direttore sportivo nerazzurro non ha comunque escluso una sua permanenza.

Queste le sue parole:

“Stiamo valutando insieme a lui e al suo entourage se è più opportuno per lui completare i prossimi mesi da un’altra parte, perché ha giocato poco. Lui è reduce da un brutto infortunio ed è rientrato da poco. L’interesse c’è, ma non solo dal Torino, ci sono società italiane e straniere, alcune fanno anche le coppe. Stiamo valutando insieme, ma non escludo che rimanga, perché abbiamo tante partite da giocare e Buchanan è un giocatore forte. Ascolteremo tutti, ma lui non ha mai manifestato di voler andare via”.