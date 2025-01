Ausilio: “Frattesi? Suo agente simpatico. Mai chiesto l’addio”

Manca poco più di una settimana alla fine del calciomercato invernale e a tenere in banco in casa Inter è soprattutto il futuro di Davide Frattesi. Da inizio gennaio, infatti, sarebbe emersa la volontà del giocatore di cambiare aria, con la Roma tra le più interessate a lui.

L’Inter dal canto suo non sembra intenzionata a rinunciare facilmente al giocatore, con una richiesta da 45 milioni di euro emersa dai giornali. A chiarire la situazione, però, ci ha pensato il direttore sportivo dei nerazzurri, Piero Ausilio.

Interrogato sulle questioni di mercato da Sky Sport, il dirigente interista ha fatto chiarezza sul futuro di Frattesi, allontanando un suo possibile addio e lanciando una frecciatina all’agente del giocatore, Giuseppe Riso.

Queste le sue parole:

“La sintesi della situazione è molto più semplice di quanto appaia. Il ragazzo non è mai venuto a chiedere la cessione. Il mister di recente ha fatto una verifica con tutta la squadra, che è anche giusto fare in questo periodo. La squadra è tutta concentrata sugli obiettivi che sappiamo quali sono. Frattesi è un giocatore importante e non ha mai manifestato in modo esplicito di voler andare via. Squadre che si sono manifestate in modo diretto non ci sono, sappiamo che ha un agente molto simpatico, ma anche molto attivo che qualcosa ha mosso. Secondo me è diventata più mediatica che altro. Ultimamente ha giocato meno perché ha avuto problemi e pur non stando benissimo ha sempre dato la sua disponibilità e non si è mai tirato indietro”.