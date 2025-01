A pochi minuti dal fischio d’inizio di Sparta Praga-Inter, Simone Inzaghi ha commentato l’impegno di Champions League dei nerazzurri ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

APPROCCIO – “L’approccio è sempre fondamentale, ancora di più stasera, in una partita di Champions League, su un campo non semplice. Sappiamo dell’importanza che ha per noi questa partita”.

SPARTA PRAGA – “Sono una squadra fisica, abituata a giocare queste partite. Erano partiti bene, poi hanno avuto sconfitte con squadre importanti. Sono fermi dal 15 dicembre e cercheremo di metterla anche sul ritmo”.

ASLLANI – “Asllani sta mettendo grandissima personalità. Sostituire Calhanoglu non è semplice, sta dando continuità di prestazione, ma non avevo dubbi. Sa di avere la fiducia di tutti e siamo contenti di averlo”.

THU-LA – “Possono fare la differenza? Ce lo auguriamo. Le ultime partite si erano alternati, oggi partono dal 1′ e abbiamo anche Taremi e Arnautovic che potranno darci una mano”.