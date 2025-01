Donnarumma all’Inter, Ausilio: “Ecco cosa pensiamo”

Sono arrivate conferme da parte di Sky Sport, che aveva già lanciato la suggestione di mercato negli scorsi giorni, sul potenziale trasferimento di Gianluigi Donnarumma all’Inter, in caso di addio al Paris Saint-Germain, tutt’altro che da escludere.

I nerazzurri, infatti, starebbero monitorando la situazione e lo stesso portiere sarebbe favorevole a un ritorno a Milano, anche se dalla sponda opposta del Naviglio. Tuttavia, a raffreddare gli entusiasmi ci ha pensato Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, intervistato proprio dall’emittente televisivo.

Queste le sue parole nel pre-partita di Sparta Praga-Inter:

“Sarò sincero, stiamo attenzionando il mercato per giugno e non è il ruolo del portiere la nostra priorità e non è una necessità. Abbiamo due portieri forti e hanno dimostrato e stanno dimostrando il loro valore. Al di là della stima per Donnarumma, che non posso non avere, oggi non è il portiere la nostra priorità. Stiamo guardando da altre parti”.