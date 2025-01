VIDEO – Lautaro è tornato: il gol al volo è IRREALE!

Si è messa subito in discesa la trasferta di Champions League dell’Inter. All’epet ARENA, Lautaro Martinez ha sbloccato la gara contro lo Sparta Praga, con una conclusione al volo clamorosa, arrivata da posizione molto defilata, ma che non ha lasciato scampo a Vindhal. Grande momento per il capitano nerazzurro arrivato a segnare il 5 gol nelle ultime 7 partite.

Questo il video del suo gol: