La CRONACA di SPARTA PRAGA-INTER 0-1: altra vittoria in “formato Champions”

Torna la Champions League e l’Inter si appresta ad affrontare l’ultima trasferta della sua fase a gironi. All’epet ARENA primo impegno europeo del 2025 per i nerazzurri, che affrontano lo Sparta Praga in una gara con in palio punti decisivi per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Con un successo stasera, l’Inter si porterebbe a quota 16 punti in classifica, riscattando la sconfitta arrivata nel finale contro il Bayer Leverkusen. A partire dalle ore 21.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Sparta Praga-Inter.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI SPARTA PRAGA-INTER

90+5′ | FINISCE QUI!

0-1 il risultato finale, gol di Lautaro Martinez!

90+4′ | Ammonito Krasniqi per un fallo ai danni di Carlos Augusto.

81′ | Ultimo cambio Inter: fuori Lautaro Martinez, dentro Taremi.

79′ | Ultimi cambi Sparta Praga: fuori Wiesner e Olatunji, dentro Suchomel e Krasniqi.

77′ | Destro di Frattesi dal limite dell’area: centrale ma potente, Vindahl allunga sopra la traversa.

74′ | Altro cambio Sparta Praga: fuori Birmančević, dentro Haraslin.

72′ | Ancora Lautaro in area di rigore, destro nuovamente centrale.

71′ | Altro doppio cambio Inter: fuori Asllani e Dimarco, dentro Zielinski e Carlos Augusto.

70′ | Missile di Destro di Dimarco dal limite dell’area, palla alta.

69′ | Primo cambio Sparta Praga: fuori Ryneš, dentro Zeleny.

67′ | Ammonito Asllani per un colpo al volto – involontario – rifilato a Sadilek.

63′ | Doppio cambio Inter: fuori Barella e Dumfries, dentro Frattesi e Darmian.

59′ | Gol di Dumfries annullato per un fuorigioco millimetrico precedente di Dimarco.

58′ | Ripartenza condotta da Barella che arriva al limite dell’area, sceglie di andare da Lautaro a sinistra ma il tiro di prima del Toro è troppo centrale.

55′ | Tiro-cross da dentro l’area di Birmančević, Sommer è attento e respinge in angolo.

52′ | Ammonito Olatunji per proteste.

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

0-1 il risultato parziale, gol di Lautaro Martinez

35′ | Bastoni si butta alle spalle della difesa, serve Barella in mezzo che arriva in corsa ma col destro di prima spara in curva.

34′ | Birmančević stoppa e gira col destro dal cuore dell’area, Sommer respinge con reattività.

26′ | Asllani riceve dal limite dell’area ma col sinistro calcia altissimo.

12′ | LAUTAROOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Cross dalla sinistra di Bastoni a pescare Lautaro che impatta al volo a un metro dalla linea di fondo e sorprende il portiere con un traversa-gol improvviso!

6′ | Ammonito Dumfries per simulazione. Scelta incomprensibile dell’arbitro.

1′ | Fischia l’arbitro Hernandez, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SPARTA PRAGA-INTER

SPARTA PRAGA (3-4-2-1): 1 Vindahl; 41 Vitik, 27 Panák, 25 Sørensen; 28 Wiesner, 18 Sadilek, 6 Kairinen, 32 Ryneš; 20 Laçi; 7 Olatunji, 14 Birmančević.

A disposizione: 44 Surovcik, 46 Heerkens, 2 Suchomel, 5 Ross, 13 Danek, 21 Pesek, 22 Haraslin, 29 E. Krasniqi, 30 Zeleny, 38 Rus, 54 L. Penxa.

Allenatore: Lars Friis.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 54 Zanchetta, 56 Re Cecconi, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: ALEJANDRO HERNANDEZ (ESP)

Assistenti: José Naranjo, Diego Sánchez Rojo (ESP)

Quarto ufficiale: Cesar Soto Grado (ESP)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

Assistente VAR: Valentín Gómez (ESP)