Dove vedere Sparta Praga-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Sparta Praga-Inter in diretta tv e streaming

Ad oltre un mese di distanza dall’ultimo impegno in Champions League, che ha visto l’Inter cadere nella prima sconfitta di questa edizione in casa del Bayer Leverkusen per 1-0, la formazione di Simone Inzaghi si appresta a tornare in campo per il penultimo match della fase campionato.

Ancora una trasferta per i nerazzurri, impegnati alla settima giornata in Repubblica Ceca contro lo Sparta Praga. Una gara importantissima per l’Inter che, in caso di tre punti, potrebbe avvicinarsi sensibilmente all’obiettivo qualificazione agli ottavi di finale senza dover passare dai playoff.

Il calcio d’inizio di Sparta Praga-Inter è in programma per mercoledì 22 gennaio alle ore 21:00.

Probabili formazioni di Sparta Praga-Inter

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Sparta Praga-Inter:

SPARTA PRAGA (3-5-2): Vindhal; Vitik, Sorensen, Cobbaut; Wiesner, Sadilek, Solbakken, Kairinen, Rynes; Olatunji, Birmancevic. Allenatore: Lars Friis.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

Informazioni utili per seguire Sparta Praga-Inter

Sparta Praga-Inter verrà trasmessa mercoledì 22 gennaio 2025 alle ore 21:00 in diretta esclusiva da Sky e NOW. Il match della settima giornata di Champions League in programma alla epet ARENA, inoltre, sarà visibile in streaming sulla piattaforma Sky Go e su NOW TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Sparta Praga -Inter in diretta insieme a voi!