Colpo improvviso: accordo con Skriniar! Che FLOP al PSG

Il passaggio di Milan Skriniar dall’Inter al PSG nell’estate del 2023 aveva fatto molto discutere i tifosi interisti soprattutto per le modalità con cui il calciatore slovacco aveva deciso di salutare i nerazzurri. La sua esperienza in Ligue 1 non è stata però per nulla fortunata e ora dopo un anno e mezzo di magre soddisfazione cambia di nuovo aria.

Dopo che nelle scorse alcuni quotidiani e Fabrizio Romano lo hanno accostato anche al Napoli, con Antonio Conte desideroso di trovare un rinforzo in difesa, lo stesso esperto italiano di mercato ha reso noto che oggi il centrale classe 1995 firmerà il suo contratto con il Fenerbahce.

Cambia quindi il futuro di Skriniar che è stato cercato a lungo anche dalla Juventus nelle scorse settimane ma per lui adesso non è previsto un ritorno in Italia bensì una nuova avventura in Turchia. Nel Fenerbahce il difensore slovacco ritroverà un ex compagno ai tempi dell’Inter come Edin Dzeko e ad allenarli ci sarà un tecnico che ha fatto la storia nerazzurro come José Mourinho.