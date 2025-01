Pronta l’offerta UFFICIALE della Roma per Frattesi: spuntano le cifre

Uno degli affari di mercato che sta tenendo maggiormente banco in casa Inter nel corso di questa sessione di mercato invernale è certamente quello legato a Davide Frattesi che sembra intenzionato a cambiare aria per giocare con maggiore continuità di quanto non stia riuscendo a fare in questa sua esperienza agli ordini di mister Simone Inzaghi.

Da tempo sul centrocampista ex Sassuolo c’è con forza la Roma che vorrebbe riportarlo in giallorosso, dopo che ha già militato lì negli ultimi anni di settore giovanile, per rinforzare la sua rosa dopo una prima metà di campionato davvero turbolenta con tre allenatori diversi e una classifica molto brutta. Spuntano oggi i primi dettagli su una possibile offerta del club capitolino per Frattesi.

Secondo i colleghi di Calciomercato.com, la Roma non può avvicinarsi in questo momento ai 40-45 milioni di euro che l’Inter chiede per il cartellino del suo numero 16. Tuttavia, la strategia della dirigenza giallorossa per raggiungere la stretta di mano con in nerazzurri è quella di una proposta alta con i bonus.

La prima offerta ufficiale che la Roma starebbe pensando di mandare negli uffici di viale della Liberazione sarebbe di circa 30 milioni di parte fissa più circa 10-15 milioni di bonus. In questo modo la società romana non si impegnerebbe subito con una spesa eccessiva mentre l’Inter potrebbe comunque riuscire a portare a casa la cifra richiesta se il giocatore farà bene, atteso quindi nelle prossime ore il passo ufficiale.