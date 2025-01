Chi è Marinelli, l’arbitro di Lecce-Inter: triste l’ultimo precedente

La prossima partita di campionato dell’Inter si giocherà domenica 26 alle 18 sul campo del Lecce, sarà una sfida da vincere per i nerazzurri che cercano tre punti preziosi proprio nello stesso turno in cui si affrontano due rivali come Napoli e Juventus. La squadra di Simone Inzaghi è inoltre reduce da un ottimo percorso nelle ultime trasferte di Serie A e vuole continuare con questo ritmo.

L’AIA quest’oggi ha diramato le designazioni arbitrali per questa 22^ giornata che andrà in scena il prossimo fine settimana. Il direttore di gara scelto per Lecce-Inter è Livio Marinelli che sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Ceccon. Il quarto ufficiale di questo match sarà invece Cosso, infine al VAR ci saranno Di Bello e il suo assistente Paterna.

Marinelli ha già arbitrato 6 partite dell’Inter in passato e tra queste sono arrivate 4 vittorie e 2 sconfitte. L’ultima gara di Serie A con il fischietto della sezione di Tivoli si è giocata il 21 maggio 2023 ed è arrivata una sconfitta per i nerazzurri: 3-1 sul campo del Napoli con espulsione per doppio giallo data a Roberto Gagliardini nel corso del primo tempo.