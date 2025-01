Se dal mercato non arriva un innesto Bisseck cambia ruolo

I continui problemi fisici che stanno colpendo l’Inter in questa stagione, soprattutto nel reparto difensivo, stanno portando la società a fare delle valutazioni e delle riflessioni su come muoversi sul mercato sia per quanto riguarda questa sessione di gennaio che per quanto concerne il futuro e le trattative estive.

Come riportato questa mattina da Tuttosport, se non dovesse essere trovato un profilo adatto sul mercato per sostituire Francesco Acerbi ancora una volta infortunato e indisponibile per la gara di stasera, Inzaghi potrebbe pensare di cambiare ruolo ad uno dei suoi giocatori più in forma in questo campionato.

Si tratta di Yann Aurel Bisseck che potrebbe essere spostato quasi definitivamente da braccetto a difensore centrale in modo da avere un’alternativa in questo reparto e non solo uno Stefan De Vrij costretto agli straordinari in questa fase di stagione. Di conseguenza anche Carlos Augusto cambierebbe ruolo diventando il nuovo vice-Bastoni come braccetto mancino.