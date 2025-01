“Inter tra le più forti, può tornare in finale di Champions”: ANNUNCIO netto

L’Inter e i suoi tifosi si stanno preparando per la partita di questa sera contro lo Sparta Praga che vale per il settimo turno di Champions League. Il grande obiettivo di Simone Inzaghi e i suoi giocatori sarà quello di vincere stasera e anche mercoledì prossimo col Monaco per assicurarsi un posto tra le prime 8 in classifica e andare direttamente agli ottavi di finale del torneo senza passare dai playoff.

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport è intervenuto un grande ex attaccante dell’Inter come Jurgen Klinsmann che ha elogiato il lavoro di Inzaghi e la crescita che ha avuto negli ultimi anni la squadra nerazzurra con tanti successi e complimenti ricevuti da tutta Europa.

Queste le parole dell’ex attaccante tedesco dell’Inter: “Io credo che siano dentro una stagione molto interessante. Perché hanno voglia di far bene in qualsiasi competizione: fin da inizio anno si erano prefissati questo obiettivo e ora sono in corsa ovunque. Così ragionando, sviluppi un modo di pensare che porta a concentrarti davvero soltanto sulla partita successiva”.

Klinsmann ha poi lanciato Lautaro e compagni verso un’altra finale: “Non è un modo di dire, questa grande mentalità è il segreto delle grandi squadre. E Inzaghi è riuscito a trasmetterlo. In Champions questa cosa si nota ancora di più. […] Sì, l’Inter vale le più forti della Champions e ha tutto per credere di arrivare ancora in finale”.