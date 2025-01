“Non ha lesioni ma non si sente sicuro”, preoccupa il rientro di Acerbi

Dallo scorso 23 novembre l’Inter non ha più potuto schierare in campo un leader della difesa come Francesco Acerbi. Il difensore italiano classe 1988 si è fermato in quella data nel corso della partita del Bentegodi che i nerazzurri hanno vinto contro il Verona e non è più riuscito a tornare al meglio.

Di recente è quantomeno finito nella lista convocati e ha fatto due apparizioni in panchina nelle partite contro Bologna ed Empoli, pur senza giocare. Ieri però non è partito con la squadra per Praga a causa di una nuova ricaduta.

La Gazzetta dello Sport scrive che Acerbi non ha lesioni muscolari ma che non si sente ancora sicuro di poter scendere in campo e anche ieri in allenamento ha svolto un lavoro personalizzato senza prendere parte ai lavori con il resto del gruppo che oggi sfiderà lo Sparta Praga in Champions League.

Questi continui problemi di Acerbi tolgono una soluzione importante in difesa al tecnico Simone Inzaghi e spingono la società a fare riflessioni sul futuro, compreso un possibile cambio di ruolo per un altro giocatore. Il rientro dell’ex Lazio continua quindi ad essere rimandato ed è avvolto da un alone di mistero.