Addio Correa, Inter a un bivio: “Può cambiare idea”

L’ultima stagione in prestito al Marsiglia non ha aiutato Joaquin Correra a rialzare le proprie quotazioni e il suo futuro all’Inter è ormai segnato. Il club nerazzurro è al lavoro per il suo addio in questa sessione di mercato e valuta due opzioni.

Lo riporta Alfredo Pedullà, che sottolinea come per Correa sia viva la pista sudamericana, ma anche il ritorno dell’ipotesi Turchia, rifiutata dal giocatore la scorsa estate. Ora, però, il giocatore potrebbe cambiare idea con alcuni club che potrebbero tornare a farsi avanti per il Tucu.