Zanetti annuncia il futuro di Valentin Carboni

Il futuro di Valentin Carboni è uno dei temi più delicati di questo calciomercato dell’Inter. Il talento argentino classe 2005, di proprietà nerazzurra, ha favorevolmente impressionato durante la stagione trascorsa in prestito al Monza, tanto da guadagnarsi la convocazione dell’Argentina per la Coppa America in corso di svolgimento negli Stati Uniti.

In Viale della Liberazione hanno tre strade: la cessione a titolo definitivo per una cifra intorno ai 30 milioni (magari con diritto di riacquisto) utile a finanziare eventuali colpi in entrata; un nuovo prestito che gli garantisca di macinare ulteriori minuti ed esperienza come quest’anno a Monza; una permanenza nella rosa di Simone Inzaghi, dove potrebbe essere la quinta punta del reparto insieme a Lautaro, Thuram, Taremi ed Arnautovic.

Sul futuro di Valentin Carboni si è espresso direttamente il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, che ha risposto così a una domanda sul classe 2005 durante l’intervista a TyC Sports, emittente argentina: “Dopo questa Coppa America, Valentin Carboni tornerà all’Inter“. Il giovane talento è dunque atteso per il ritiro nerazzurro che dovrebbe cominciare il 13 luglio, ma si aggregherà successivamente insieme a Lautaro Martinez, in base al cammino dell’Argentina nella manifestazione continentale.