Entourage Ndoye: “Tanti club su di lui, è da top. Può fare il quinto”

Dan Ndoye è un obiettivo dell’Inter per la fascia destra in caso di addio di Dumfries. Del futuro dell’esterno del Bologna, autore fin qui di un ottimo Europeo con la Svizzera, ha parlato uno dei membri del suo entourage, Lodovico Spinosi, ai microfoni di TvPlay.

Queste le sue parole:

FUTURO NDOYE – “Su Ndoye ti posso dire che sta facendo un grandissimo Europeo. Al di là dell’unico gol fatto al Napoli, una skill da migliorare, ha veramente tutto per essere da top club. Quello che ho notato insieme ai miei partner, è che ha alzato il suo livello nelle partite importanti. Per me è pronto per andare in una squadra superiore al Bologna e non avrebbe problemi di impatto. L’ha fatto vedere contro la Germania, al di là del gol”.

SQUADRE INTERESSATE –“È attenzionato non solo dalle squadre italiane, ma anche da quelle straniere. La fortuna è che si trova in una società come il Bologna, super sana, che farà la Champions League. Ad oggi non c’è niente di concreto se non manifestazioni di interesse. C’è di vero che sta facendo tanto bene e tutti se ne stanno rendendo conto. Sa essere determinante nell’uno contro uno, grazie alla sua velocità e riesce anche a giocare da quinto, pur nascendo come giocatore offensivo. È un giocatore completo che se riuscirà ad essere più decisivo davanti sarà da club di primissima fascia”.