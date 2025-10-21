“Decollo sul panorama internazionale”: è ADDIO all’Inter

Negli ultimi anni il settore giovanile dell’Inter è stato in grado di produrre ottimi talenti che stanno provando a farsi strada nel calcio che conta e l’esempio più virtuoso in tal senso, in epoca recente, è Francesco Pio Esposito che a 20 anni è arrivato nella prima squadra nerazzurra e sta poco per volta conquistando tutti i tifosi.

Un altro giocatore molto interessante è Aleksandar Stankovic, ora in forza al Bruges ma sul quale l’Inter ha un diritto di riacquisto. Il figlio di Dejan sta esplodendo in Belgio e ora tanti club europei, anche di primo livello, sono sulle sue tracce. Lo conferma anche l’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Queste le sue parole: “L’Inter lo ha ceduto per 10 milioni al Bruges e può ricomprarlo per 23 milioni nel 2026 o per 25 nel 2027. La notizia è che adesso sta decollando sul panorama internazionale e ci sono diversi club in Europa interessati a lui. L’Inter mantiene un occhio di riguardo anche in ottica futura su questo talento classe 2005”.