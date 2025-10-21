21 Ottobre 2025

“Prezzo incredibilmente alto”: anche l’Inter sul nuovo crack

Si studia il colpo per il grande talento europeo

Photo LiveMedia/Alessio Tarpini Parma, Italy, August 08, 2021, friendly football match Parma Calcio vs Inter - FC Internazionale Image shows: Giusepp e Marotta dg dell'Inter e Piero Ausilio diesse dell'INter ijn tribuna allo stadio Tardini di Parma LiveMedia - World Copyright

Piero Ausilio

I campionati europei di calcio (e anche le varie coppe continentali) sono ormai cominciati da diverse settimane e come ogni stagione, pure quest’anno emergono i primi nuovi talenti che sorprendono tutti e che fanno parlare di sé. Anche in Serie A stiamo imparando a conoscere nuovi gioielli ma dall’estero ne arrivano di molto interessanti.

L’ultimo “crack” calcistico che la Germania ha da offrire gioca nel Colonia e nonostante la giovane età sta stupendo tutti. Il suo nome è Said El Mala, esterno offensivo tedesco – alto 190 cm – che ha già segnato 3 gol nelle prime 7 presenze in Bundesliga. Si tratta di un baby fuoriclasse classe 2006 che può agire su tutta la linea della trequarti.

Secondo quanto riporta la BILD, la crescita di El Mala non è passata affatto inosservata e infatti su di lui ci sono già gli interessamenti di PSG e Inter. “Se continua a segnare tanto portandoci punti importanti in campionato, dovremo venderlo a un prezzo incredibilmente alto”, ha dichiarato Lukas Kwasniok, suo allenatore al Colonia.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.