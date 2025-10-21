“Prezzo incredibilmente alto”: anche l’Inter sul nuovo crack

I campionati europei di calcio (e anche le varie coppe continentali) sono ormai cominciati da diverse settimane e come ogni stagione, pure quest’anno emergono i primi nuovi talenti che sorprendono tutti e che fanno parlare di sé. Anche in Serie A stiamo imparando a conoscere nuovi gioielli ma dall’estero ne arrivano di molto interessanti.

L’ultimo “crack” calcistico che la Germania ha da offrire gioca nel Colonia e nonostante la giovane età sta stupendo tutti. Il suo nome è Said El Mala, esterno offensivo tedesco – alto 190 cm – che ha già segnato 3 gol nelle prime 7 presenze in Bundesliga. Si tratta di un baby fuoriclasse classe 2006 che può agire su tutta la linea della trequarti.

Secondo quanto riporta la BILD, la crescita di El Mala non è passata affatto inosservata e infatti su di lui ci sono già gli interessamenti di PSG e Inter. “Se continua a segnare tanto portandoci punti importanti in campionato, dovremo venderlo a un prezzo incredibilmente alto”, ha dichiarato Lukas Kwasniok, suo allenatore al Colonia.