Romano svela: “30 milioni per anticipare l’Inter sul mercato”

Come sempre non si fermano in nessun momento le voci e le trattative di mercato che portano con loro anche tanti retroscena e rivelazioni a distanza di mesi. I tifosi dell’Inter nell’ultima sessione estiva di mercato hanno potuto ammirare l’arrivo di diversi nuovi giocatori e uno su tutti si sta imponendo al massimo, Ange-Yoan Bonny.

L’attaccante francese è uno degli assoluti protagonisti in questo avvio di stagione con l’Inter ma la sua carriera avrebbe potuto prendere un’altra direzione dopo l’addio al Parma. Lo rivela Fabrizio Romano con queste parole pronunciate sul suo canale YouTube in merito alla possibilità Bundesliga per il numero 14 nerazzurro:

“Chi a inizio 2025 ha provato davvero a prendere Bonny è stato lo Stoccarda che, prima che lo chiudesse l’Inter, si è spinto a offrire 30 milioni di euro al Parma. È una cifra più alta di quella pagata dall’Inter ma Bonny aveva l’accordo con i nerazzurri e voleva solo loro. Ora in società sono tutti molto contenti della crescita di Bonny”.