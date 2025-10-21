“Chivu punta sui giovani”: ha cambiato TUTTO un reparto

Questa sera tornano le coppe europee con l’Inter che sarà impegnata alle ore 21 per la terza gara della fase campionato di Champions League. Per i nerazzurri ci sarà il secondo match in trasferta e l’avversario è la formazione belga dell’Union Saint Gilloise: sarà una partita da non sbagliare per non perdere punti in classifica.

In vista di questo scontro europeo, il tecnico Cristian Chivu ha pensato a dei cambi di formazione per la sua Inter. L’idea dell’allenatore rumeno è quella di dare spazio anche ad alcuni giovani e infatti potrebbero scendere in campo dall’inizio anche Petar Sucic a centrocampo oppure Yann Aurel Bisseck in difesa.

La novità grossa, come riporta La Gazzetta dello Sport, riguarda però l’attacco. Oltre all’infortunato Marcus Thuram potrebbe infatti riposare anche il capitano Lautaro Martinez. Chivu per il suo reparto d’attacco vuole infatti lanciare la coppia del futuro composta dai due giovani Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny: sognano il loro primo gol in Champions League.