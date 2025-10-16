Dove vedere Union SG-Inter: diretta TV e streaming del match

Quando si gioca Union Saint-Gilloise-Inter, 3^ giornata di Champions League

Dopo aver incasellato ben due vittorie su due in questo avvio di Champions League, l’Inter torna a giocare in trasferta su un campo per niente contato come quello dell’Union Saint-Gilloise. La formazione belga, che in classifica ha accumulato tre punti in virtù del successo della prima giornata sul PSV Eindhoven, nell’ultimo turno si è dovuto arrendere invece al Newcastle per 0-4 dinnanzi ai propri tifosi.

La squadra di Cristian Chivu, invece, arriva dalle due vittorie ottenute contro lo Slavia Praga a San Siro e contro l’Ajax nella prima giornata giocata ad Amsterdam. Union SG-Inter si disputerà il prossimo martedì 21 ottobre 2025 alle ore 21.00 presso lo stadio Joseph Marien a Bruxelles.

Union Saint-Gilloise-Inter, dove vederla: Sky o Prime Video?

Union SG-Inter, match del terzo turno della fase campionato della Champions League 2025/26, sarà visibile in diretta televisiva su Sky e Now, sui canali Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport 4K (canale 213) Sky Sport (canale 251). La gara tra Union Saint-Gilloise-Inter, inoltre, sarà anche disponibile anche in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go e su NOW TV.

