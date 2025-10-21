“Non solo il Napoli”: Thuram salta anche queste partite

Una delle fortune per Cristian Chivu e per tutti i tifosi dell’Inter in questa stagione, è la presenza di un reparto d’attacco completo e numeroso che permette un’ampia rotazione. Rispetto alla scorsa annata, adesso in nerazzurro ci sono infatti anche delle risorse giovani ma molto preziose come Bonny e Pio Esposito.

La presenza in rosa di questi attaccanti è molto utile per non affrettare il rientro in campo di Marcus Thuram. Come riporta infatti l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’infortunio della punta francese è più problematico del previsto e non solo non rientrerà sabato per il match a Napoli ma salterà anche altre gare.

La speranza per lo staff medico nerazzurro e per Chivu è infatti quella di riavere Thuram per la trasferta a Verona del 2 novembre o al massimo per il match del 5 contro il Kairat a San Siro in Champions League. Ciò significa che il numero 9 dell’Inter non ci sarà stasera contro l’Union ma neanche a Napoli e in casa con la Fiorentina.