21 Ottobre 2025

“Non solo il Napoli”: Thuram salta anche queste partite

Allarme in casa Inter per il suo infortunio

Marcus Thuram dopo Inter-Udinese

Una delle fortune per Cristian Chivu e per tutti i tifosi dell’Inter in questa stagione, è la presenza di un reparto d’attacco completo e numeroso che permette un’ampia rotazione. Rispetto alla scorsa annata, adesso in nerazzurro ci sono infatti anche delle risorse giovani ma molto preziose come Bonny e Pio Esposito.

La presenza in rosa di questi attaccanti è molto utile per non affrettare il rientro in campo di Marcus Thuram. Come riporta infatti l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’infortunio della punta francese è più problematico del previsto e non solo non rientrerà sabato per il match a Napoli ma salterà anche altre gare.

La speranza per lo staff medico nerazzurro e per Chivu è infatti quella di riavere Thuram per la trasferta a Verona del 2 novembre o al massimo per il match del 5 contro il Kairat a San Siro in Champions League. Ciò significa che il numero 9 dell’Inter non ci sarà stasera contro l’Union ma neanche a Napoli e in casa con la Fiorentina.

Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.