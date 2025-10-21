Rimonta FOLLE in Youth League: prima gioia per l’Inter

Vittoria assurda per l’Inter di Benito Carbone che alla terza giornata di Youth League centra finalmente il primo successo. Dopo i due pareggi dei primi due turni contro Ajax e Slavia Praga, per la formazione nerazzurra è arrivata la prima gioia in questa competizione in casa dell’Union Saint-Gilloise con una rimonta quasi cinematografica.

Passata in svantaggio al 62′ a causa della rete di Keita, l’Inter U20 ha ribaltato il risultato con due gol siglati durante il recupero. Il primo, al minuto 92, con la marcatura di Kukulis al termine di una mischia in area di rigore belga.

Il secondo, invece, allo scadere del sesto e ultimo minuto di recupero con una palla arretrata dell’attaccante lettone per Bovio che dal limite ha aperto i piattone e centrato l’angolino alla destra del portiere avversario, facendo impazzire di felicità la panchina interista.