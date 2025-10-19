19 Ottobre 2025
Probabili formazioni di Union SG-Inter: cambia un titolare
Le possibili scelte per il match di Champions League
Dopo un avvio convincente in Champions League con due vittorie nelle prime due gare, ora per l’Inter ci sarà l’impegno in trasferta in Belgio. Martedì 21 ottobre alle ore 21 i nerazzurri faranno visita all’Union Saint Gilloise per la terza giornata della fase campionato della coppe europea più ambita.
Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu sta riflettendo su quali scelte di formazione fare. In avanti dovrebbe confermare un Bonny in ottima forma al posto di Thuram infortunato. A centrocampo potrebbe rivedersi Sucic per dare un turno di riposo a Mkhitaryan mentre in difesa dovrebbe tornare titolare De Vrij al centro.
Di seguito le probabili formazioni di Union SG-Inter per la terza giornata di Champions League:
21 Ottobre 2025 – 21:00
Stadio Joseph Marien – Bruxelles
Union Saint Gilloise 3-4-1-2
Formazione37 – Scherpen 48 – Leysen 16 – Burgess 5 – Mac Allister 27 – Patris 4 – Rasmussen 8 – Zorgane 22 – Niang 10 – Ait El Hadj 30 – Florucz 12 – David David Hubert
Panchina
1 Chambaere, 26 Sykes, 17 Schoofs, 11 Smith, 20 Giger, 25 Khalaili, 13 Rodríguez, 6 Van de Perre, 23 Boufal
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Fuseini
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 6 – De Vrij 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 32 – Dimarco 14 – Bonny 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 40 Calligaris, 15 Acerbi, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito
Ballottaggi
Sucic-Mkhitaryan 55-45%, Sommer-J. Martinez 55-45%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Thuram, Darmian, Palacios (fuori lista), Di Gennaro
diffidati
Nessuno
Arbitro: Nyberg
Assistenti: Beigi – Söderkvist
Quarto Uomo: Ladebäck
Var: Fernandez – AVar: Villanueva