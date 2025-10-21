21 Ottobre 2025
Union SG-Inter, formazioni ufficiali: Chivu cambia tanto
Le scelte definitive degli schieramenti per questa gara europea
L’Inter scende in campo in Belgio contro l’Union Saint Gilloise e cercherà la terza vittoria di fila in Champions League. Per riuscirci il tecnico Cristian Chivu ha deciso di mandare in campo tanti uomini diversi rispetto all’ultima uscita a Roma. In avanti la coppia è composta da Lautaro Martinez e Pio Esposito.
Di seguito le formazioni ufficiali di Union SG-Inter per la 3^ giornata di Champions League.
21 Ottobre 2025 – 21:00
RSC Anderlecht Stadium – Bruxelles
Union Saint Gilloise 4-3-3
Formazione37 – Scherpen 25 – Khalaili 16 – Burgess 5 – Mac Allister 48 – Leysen 4 – Rasmussen 8 – Zorgane 6 Van de Perre 10 – Ait El Hadj 12 – David 22 – Niang David Hubert
Panchina
1 Chambaere, 3 Barry, 11 Guilherme Smith, 13 Rodriguez, 17 Schoofs, 20 Giger, 23 Boufal, 26 Sykes, 27 Patris, 30 Florucz
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Fuseini
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 6 – De Vrij 95 – Bastoni 2 – Dumfries 16 – Frattesi 20 – Calhanoglu 7 – Zielinski 30 – Carlos Augusto 10 – Lautaro Martinez 94 – Pio Esposito Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Thuram, Darmian, Palacios (fuori lista), Di Gennaro
diffidati
Nessuno
Arbitro: Nyberg
Assistenti: Beigi – Söderkvist
Quarto Uomo: Ladebäck
Var: Fernandez AVar: Villanueva