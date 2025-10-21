21 Ottobre 2025

Union SG-Inter, formazioni ufficiali: Chivu cambia tanto

Le scelte definitive degli schieramenti per questa gara europea

L’Inter scende in campo in Belgio contro l’Union Saint Gilloise e cercherà la terza vittoria di fila in Champions League. Per riuscirci il tecnico Cristian Chivu ha deciso di mandare in campo tanti uomini diversi rispetto all’ultima uscita a Roma. In avanti la coppia è composta da Lautaro Martinez e Pio Esposito.

Di seguito le formazioni ufficiali di Union SG-Inter per la 3^ giornata di Champions League.

21 Ottobre 2025 – 21:00
RSC Anderlecht Stadium – Bruxelles
logo Union Saint Gilloise
Union Saint Gilloise 4-3-3
Formazione
37 – Scherpen 25 – Khalaili 16 – Burgess 5 – Mac Allister 48 – Leysen 4 – Rasmussen 8 – Zorgane 6 Van de Perre 10 – Ait El Hadj 12 – David 22 – Niang David Hubert
Panchina
1 Chambaere, 3 Barry, 11 Guilherme Smith, 13 Rodriguez, 17 Schoofs, 20 Giger, 23 Boufal, 26 Sykes, 27 Patris, 30 Florucz
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Fuseini
diffidati
Nessuno
logo Inter
Inter 3-5-2
Formazione
1 – Sommer 31 – Bisseck 6 – De Vrij 95 – Bastoni 2 – Dumfries 16 – Frattesi 20 – Calhanoglu 7 – Zielinski 30 – Carlos Augusto 10 – Lautaro Martinez 94 – Pio Esposito Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Thuram, Darmian, Palacios (fuori lista), Di Gennaro
diffidati
Nessuno
Arbitro: Nyberg
Assistenti: Beigi – Söderkvist
Quarto Uomo: Ladebäck
Var: Fernandez AVar: Villanueva
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.