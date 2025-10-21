Marotta: “Siamo convinti di aver preso un campioncino”

Pochi minuti prima del fischio d’inizio della sfida tra Union SG e Inter per la terza partita di Champions League, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha risposto ad alcune domande dei colleghi di Sky Sport. Di seguito ripotiamo le parole del numero uno del club milanese che ha anche definito “campioncino” il talento di Pio Esposito che è cresciuto molto in questi primi mesi ad Appiano.

UNION SAINT GILLOISE – “Abbiamo un avversario che ha fatto bene e serve rispetto. C’è però la consapevolezza di voler recitare un ruolo da protagonista e quindi cercheremo di vincere, il calore della gente rappresenterà un ostacolo non da poco”.

PIO E BONNY – “Esposito lo abbiamo preso quasi da bambino. Abbiamo sempre apprezzato le sue qualità calcistiche ma soprattutto umane. Ha grande voglia di apprendere ogni giorno e queste caratteristiche lo possono far diventare un campioncino. Su Bonny avevamo avuto dei riscontri molto positivi da Ausilio e Baccin. Chivu lo aveva poi allenato per tre mesi a Parma e ha avallato la nostra idea di acquisizione”.