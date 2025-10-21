La cronaca di Union SG-Inter: segui la partita live

Dopo le prime due giornate superate con ben due successi contro Ajax e Slavia Praga, l’Inter torna in Champions League per il terzo turno in casa dell’Union Saint-Gilloise. La squadra di Cristian Chivu scende in campo con l’obiettivo di fare bottino pieno e poter guadagnare ulteriore vantaggio in vista dell’obiettivo qualificazione agli ottavi senza passare dai playoff.

A partire dalle ore 21.00, qui su PassioneInter.com sarà disponibile la cronaca live minuto per minuto e le pagelle Union Saint-Gilloise-Inter. Segui la partita in diretta e con noi!

Cronaca live Union SG-Inter: segui la terza giornata di Champions League

PREMI F5 PER AGGIORNARE

Le formazioni ufficiali di Union Saint-Gilloise-Inter

UNION SG (4-3-3): 37 Scherpen; 25 Khalaili, 5 Mac Allister, 16 Burgess, 48 Leysen; 6 Van De Perre, 8 Zorgane, 4 Rasmussen; 10 Ait El Hadj, 12 David, 22 Niang, A disposizione: 1 Chambaere, 3 Barry, 11 Guilherme Smith, 13 Rodriguez, 17 Schoofs, 20 Giger, 23 Boufal, 26 Sykes, 27 Patris, 30 Florucz. Allenatore: David Hubert.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro, 94 Esposito. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Nyberg Assistenti: Beigi-Söderkvist Quarto ufficiale: Ladebäck VAR: Cuadra Fernandez Assistente VAR: Iglesias Villanueva