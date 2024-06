Addio all’Inter in arrivo: lo vuole un club in Serie A

L’Inter si incontrerà nei prossimi giorni per programmare il mercato estivo, che partirà ufficialmente il prossimo luglio. Un mese nel quale verranno ufficializzati anche alcuni addii in casa nerazzurra, come quello di Stefano Sensi.

Il centrocampista ha il contratto in scadenza ed è destinato a terminare la sua esperienza all’Inter. mai decollata del tutto a causa dei tanti problemi fisici. Il suo futuro, però, potrebbe essere ancora in Serie A. Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, Sensi è il primo obiettivo del Como neo-promosso.