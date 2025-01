Addio Inter: la Premier League PIOMBA sull’attaccante

Il mercato di gennaio dell’Inter è alimentato principalmente dalle voci sul futuro di Davide Frattesi, con la dirigenza nerazzurra che, però, non sembra essere intenzionata a privarsi del centrocampista in questa fase, concentrandosi principalmente sui colpi per il prossimo mercato estivo. In particolare, i nerazzurri sono attenti a possibili occasioni per profili in scadenza.

Tra questi rientra sicuramente Jonathan David, attaccante del Lille che sarà svincolato a parametro zero il prossimo giugno. Il canadese, pertanto, è già libero da ora di accordarsi con altre squadre interessate a lui. Tra queste dovrebbero esserci proprio i nerazzurri. E come riportato da Darmesh Sheth, giornalista di Sky Sport News, due club italiani avrebbero già fatto offerte per il giocatore.

Tuttavia, su David sarebbero piombati anche diversi club di Premier League. Per la precisione, sarebbero 4 le società che avrebbero già avviato i contatti con l’entourage per ottenere un accordo pre-contrattuale, anticipando la concorrenza.