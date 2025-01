A pochi minuti dalla finale di Supercoppa Italiana tra Inter-Milan, il presidente nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare l’imminente derby in Arabia Saudita, che metterà in palio il primo trofeo stagionale.

Queste le sue parole:

DERBY – “Questo è il primo trofeo da conquistare e nel nostro DNA abbiamo questo percorso da seguire, quello di vincere più trofei possibili. Ci siamo creati l’occasione e il destino della gara dipende in parte da noi e in parte dall’avversario. Siamo preparati e determinati, affrontiamo la gara sapendo che è una stracittadina, anche se lontano da Milano. E lo spirito deve essere sempre quello”.

ASSENZA THURAM – “Abbiamo un gruppo di 24 giocatori che chiamiamo titolari e co-titolari. Il valore di Thuram è forte, ma anche di tutta la rosa e chi lo sostituirà farà il possibile. La squadra non deve dipendere da un solo giocatore, ma dal collettivo”.

MOTIVAZIONI MILAN – “Dal punto di vista motivazionale sappiamo che la vittoria con la Juve ha dato motivazione a loro e li ha galvanizzati. Sarà uno degli elementi della gara, ma dobbiamo condurla noi e, al di là degli atteggiamenti tattici e tecnici, sta a noi fare la nostra prestazione”.

PRIMO TROFEO DA PRESIDENTE – “Mi emoziona e sarebbe bello. Sappiamo che conquistarlo non sarà facile, ma sarebbe doppiamente piacevole. Speriamo di poter arrivare a questo meritato traguardo”.