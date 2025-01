Bergomi ANNUNCIA il prossimo colpo dell’Inter

Come già accaduto nelle passate settimane, Beppe Bergomi ha commentato le possibili strategie di mercato dell’Inter negli studi di Sky Sport. L’opinionista televisivo, ex capitano dei nerazzurri, ha commentato così le prossime mosse della dirigenza interista:

“Alcuni criticano il fatto che i giovani non trovino spazio, ma servono i tempi giusti. Il club, nei prossimi anni, non punterà più sui parametri zero, ma investirà su calciatori giovani in grado di abbassare l’età media della rosa, attualmente la più alta. Faranno operazioni simili a quella di Palacios. Stanno lavorando bene e dimostrano competenza”.