Addio Inter, il Milan paga 25 milioni per il difensore

E’ stato un weekend piuttosto movimentato quello appena trascorso per quanto riguarda il calciomercato in Italia. Com’era comprensibile, la cessione da parte del Milan di Malick Thiaw al Newcastle ha immediatamente fatto scattare un effetto domino che ha avuto ripercussioni dirette anche in casa Inter.

Uno degli obiettivi del club nerazzurro, come riferito da Sky Sport, sta per diventare un nuovo calciatore rossonero presto a disposizione di Massimiliano Allegri. Con una parte dei 40 milioni incassati dall’addio del centrale tedesco, il Milan ha infatti deciso di imbastire un’operazione lampo con il Genoa per definire l’acquisto di Koni De Winter.

Il difensore belga, che nei giorni scorsi era stato trattato dall’Inter, sta discutendo in queste ore gli ultimi dettagli con i rossoneri. Al Genoa andranno 20 milioni di euro più 5 di bonus per la cessione a titolo definito di De Winter. Alla Juventus, ex club del ragazzo, andrà il 15% dell’operazione complessiva.