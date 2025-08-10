La cessione di Asllani SBLOCCA un grande colpo in entrata

La dirigenza dell’Inter è impegnata in queste ultime settimane di mercato a mettere a posto la rosa sia con gli ultimi movimenti in entrata che nel completare le operazioni in uscita che non sono poche. Ci sono infatti diversi giocatori che devono ancora lasciare il gruppo nerazzurro entro fine mercato.

Tra i più importanti ci sono Mehdi Taremi e forse pure Piotr Zielinski o Benjamin Pavard ma in questo momento è possibile che il prossimo a partire sia Kristjan Asllani. Il regista albanese piace molto al Bologna e come conferma oggi Tuttosport, il suo potrebbe essere un addio molto utile all’Inter.

La cessione di Asllani sarebbe molto utile per la dirigenza dell’Inter visto che potrebbe far aumentare quel tesoretto formato dal mercato in uscita che farebbe comodo anche per un grande obiettivo. Si tratta di Giovanni Leoni, difensore centrale del Parma che ha un costo di circa 35-40 milioni, un prezzo che può essere raggiunto grazie a queste cessioni.